【LIVE直播】 高雄進入準三級防疫 陳其邁對外最新說明｜2021.05.16

國內心冠肺炎疫情持續延燒，高雄市長陳其邁15日宣布進入「準三級防疫準備」，相隔一天再度緊急召開防疫會議，邀集各局處首長報告進入準三級後相關防疫措施的實施狀況，陳其邁也坦言，在雙北地區的病毒，恐怕還是要非常小心，並指示高雄個醫護院所要擴大篩檢並增加採檢頻率。

陳其邁指出，依目前的狀況來看，雙北地區傳播的屬於英國變種病毒，傳染率比一般的新冠肺炎病毒大概增加40、50％，甚至可能60％，致死率相對來講，對於年輕族群的衝擊也比較大，且潛伏期大概平均才4到6天，若從4月中開始算，大概已經有5到6個傳播周期，以他個人的判斷，恐怕要非常非常小心。

陳其邁表示，必須防止病毒進入醫院，所以醫院所有整備能量都必須充足，包括發燒跟呼吸道門診，一律都要到院外進行整治，基層診所必須提高篩檢量能，並降低採檢標準，當醫師懷疑有呼吸道疾病的風險，都要想到可能是新冠病毒，所以要增加採檢頻率，也就是擴大篩檢。

陳其邁指示，採檢能量要請衛生局再次盤點，另外做一次PCR檢測大概要花費2個小時、3個小時，甚至4個小時，是非常繁瑣的檢查，所以對於快速檢驗的量能，例如快篩試劑等等，衛生局也要先超前準備。

陳其邁強調，防疫視同作戰，務必讓防疫工作落實，這個病毒在雙北地區流行的狀況，他認為對疫情是相當嚴峻的挑戰，接下來一個星期，大家都必須戰戰兢兢、繃緊神經。

(中時 )