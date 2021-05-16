傳第二批AZ最快明抵台 指揮中心回應了 12:002021/05/16 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳第二批AZ最快明抵台，指揮中心鄭重否認，此資訊並非事實，各項疫苗到貨時程仍持續與疫苗廠商聯繫中。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今早傳出華航將載第二批AZ疫苗回台，最快將在明天抵台的消息，對此，中央流行疫情指揮中心鄭重說明，今（5/16）日有關某媒體報導疫苗到貨資訊並非事實，各項疫苗到貨時程仍持續與疫苗廠商聯繫中，如果有確定到貨時程會跟大家報告。特此澄清。 病毒完美風暴形成 繃緊神經 彰投縣府防疫升級 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #疫苗 #抵台 #指揮中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情大爆發 雙北3級警戒 04:102021/05/16 焦點要聞 周一恐慌潮 台股恐回測萬五 04:102021/05/16 焦點要聞 阻疫蔓延 專家籲落實人流控管 04:102021/05/16 地方新聞 彰化婦到萬華賣葡萄 指揮中心：發病日比基隆賣茶女更早 11:562021/05/16 生活 蘇益仁：啟動分級醫療 力保醫學中心 04:102021/05/16 焦點要聞 升第三級莫慌！醫借鏡這國「峰迴路轉」故事：台灣一定能找到出路 00:202021/05/16 生活 柯文哲告誡市民在家防疫 這手勢網友笑翻：怎在公堂之上比中指 10:132021/05/16 政治 傳昆陽PCR塞爆 阿中：檢驗量能充足 04:102021/05/16 焦點要聞 本土個案炸多！民眾擠爆急診室 篩檢量增10倍 11:362021/05/16 生活 破百確診數民眾狂囤貨 台劇女神提經驗：在台灣不會餓死 10:462021/05/16 娛樂 網傳「設籍雙北成功嶺役男本週不收假」陸軍第十軍團駁斥 11:522021/05/16 政治 生活熱門新聞 疫情爆炸 黃偉哲：今天確診病例比昨天還多 - 生活 直播》再創新高！本土確診暴增206例 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 醫療量能吃緊 台大醫院開第一槍：強烈建議暫停就醫 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。