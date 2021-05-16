今早傳出華航將載第二批AZ疫苗回台，最快將在明天抵台的消息，對此，中央流行疫情指揮中心鄭重說明，今（5/16）日有關某媒體報導疫苗到貨資訊並非事實，各項疫苗到貨時程仍持續與疫苗廠商聯繫中，如果有確定到貨時程會跟大家報告。特此澄清。

(中時 )