新竹縣中華照顧者關懷協會因應國內疫情持續上升，單日確診人數屢創新高，為降低遊民間傳播風險，及避免危及醫療體系負擔，16日加大供應遊民口罩發放，強化遊民自我防疫，及早因應疫情風險。

社工員江婉柔說，新竹縣列冊遊民目前有86人，防疫期間，遊民趴趴走，有的甚至未配戴口罩，民眾擔心會因此成為防疫破口，協會已密集訪查遊民並每人發放1盒口罩，若遊民身體不適，也會積極協助街友進行就醫檢查。

協會社工督導劉志枰表示，台灣在4天內就出現3起本土群聚案例，萬華更有4名街友出現症狀，為避免街友們成為染疫的受害者，協會除加強防疫宣導並已加開床位，提供具有生活自理能力的街友有一處暫時居住的安身之處。

協會理事長王天行表，該協會為讓街友獲得重新出發的力量，提供無縫繫服務，與縣府共同輔導，若民眾察覺街頭遊民有健康異狀，可聯繫協會協助（日間）03-5551295、夜間0982-237-153劉督導。

雙北升三級注意！外出未戴口罩最高罰1.5萬 聚會違規最重罰30萬

(中時 )