疫情突進三級警戒，國泰金控宣布，針對高風險地區之營業據點，一律採取最低營運人力，擴大同仁居家辦公、異地辦公，職場上、下班時間再分流四梯次，並一律改線上會議。

國泰金控昨日下午即由集團防疫小組召集人總經理李長庚啟動線上應對會議，下午二點集團各公司總經理及防疫主管近40人進行多項防疫機制討論，本階段防疫首要任務就是「保護同仁優先」與「服務不中斷」。

二個多小時防疫線上會議決定了相應措施，立即啟動：

一、保護同仁優先為原則

(1)針對高風險地區之營業據點，一律採取最低營運人力，以降低同仁染疫風險

(2)擴大同仁居家辦公、異地辦公（分批執行居家辦公約4000人、異地辦公約800人)

(3)新竹以北及宜蘭逾萬名國壽行銷人員不需進入職場，避免外出移動；客戶服務改採線上作業(如必要面見客戶，行銷人員應依防疫規定，做好個人防疫措施，全程配戴口罩)

(4)職場上、下班時間再分流四梯次，避免人員過度集中

(5)一律改線上會議，若必須實體會議也不超過5人並且全程戴口罩

二、服務不中斷

(1)落實異地備援，可視需要立即啟動補位機制

(2)營業職場落實全程戴口罩、量測體溫需正常、酒精消毒手部，並落實等待區防疫距離以及實聯制

(中時 )