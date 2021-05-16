防疫如作戰，因應雙北疫情升至第三級警戒，台灣銀行董事長呂桔誠召開緊急經營管理會議，研商對策，推出營業單位實聯制、全額補貼金控所有員工打疫苗等五大因應措施。

呂桔誠強調，防疫如作戰，在配合中央的全國防疫因應措施的前提下，推出五大因應措施，確保營運不中斷。

首先，落實營業單位「實聯制」制度，及人流管制，台銀表示，已備妥實聯制QR Code系統，用手機掃，即可進入銀行，不需要接觸填表。第二、全額補助施打疫苗費用擴及至全金控集團的所有員工。

第三、為降低染疫風險，全金控集團即日啓動彈性上班時間，並授權各單位主管自行評估，可彈性調整同仁上班時間。同時，部分單位實施部分人員居家辦公。

第四、因應疫情，啟動區域聯防制度，各單位間人力彼此支援，以維營運不中斷。同時，預為規畫「跨區域聯防機制」，超前規畫因應倘疫情再升級之情況。

最後，防疫期間，請鼓勵民眾多多利用 ATM、網路銀行、隨身銀行 APP 及網 路 ATM 等各項低接觸的金融交易服務，便捷又安全。

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(中時 )