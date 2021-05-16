全台多縣市進入防疫第三級或準三級警戒，不少行業停業，百貨商場雖然慶幸可以繼續營業，但為維護員工和顧客健康與安全，Global Mall將自17日起至28日彈性調整營業時間，提前兩小時打烊。

不分平假日營業時間調整為11:30~20:00(原營業時間約為10:30~22:00)，原早餐供餐時段暫停，將視疫情發展恢復。相關營業時間資訊會同步於官網與官方臉書公告。

Global Mall以全台七店自15日下午4點起，暫停館內活動以及親子樂園、兒童遊戲場、影城、按摩服務店、健身中心等營業，且首家全面「實聯制」、入口量測體溫、酒精消毒液措施。

商場空間更每週進行全館消毒、每小時公共區域以酒精消毒，主題餐廳實施第二次實聯制、美食街裝設隔板、內用空間擴大客席間距，館內配置地貼、桌貼，提醒維持社交距離。

所有館內員工每三小時測量一次體溫，並配戴健康管理胸牌記載體溫，同時更擴大外帶外送服務，設立Uber Eats、Foodpanda外送平台單一取貨區，5月底前將設置「無接觸快取區」，打造安心商場，滿足消費者日常需求。

(工商 )