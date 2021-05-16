疫情持續升溫，新北市收治的專責病房264床，目前僅剩67床、約1／4，但近一周篩檢量已攀升平時10倍，若確診者急速攀升，恐無法負荷，新北市長侯友宜16日上午召集轄區18家急救責任醫院，若專責病房不夠用，配合衛生局分階段徵用各院其他病房，並要求必要時，開設社區篩檢站。

今日會議中，討論項目包括擴大開設專責病房、設置戶外採檢站與擴大篩檢等項目討論。

新北市衛生局長陳潤秋指出，目前新北市核准開設專責病床數共計264床，尚可收治專責床數僅剩餘67床，同時近一周以來篩檢量迅速攀升10倍，每日採檢量已經破千，侯市長請各醫院協助，協助共同提升醫療收治量能，依照去年兵棋推演規劃，在專責病房不夠用的時候，配合衛生局分階段徵用各院病房。

另外也要求各醫院提升篩檢量能，必要時協助設立社區篩檢站，降低社區群聚感染的風險，防堵疫情擴散。

衛生局表示，將檢視醫療人力需求，進行統籌調度，除優先透過公會招募，必要時請求中央支援外，也希望各醫院能配合相關徵調。

在防疫第一前提下，減少非緊急手術、處置及檢查，並落實人員分艙分流及感控措施，加強門禁管制及環境清消。對於住院病人，全面檢視，有懷疑或診斷症狀不明者即採檢。廣泛運用遠距醫療於門診慢性穏定病人。

不要在外吃東西！雙北三級警戒 柯文哲：沒事給我待在家

(中時 )