民眾抱怨在萬華租屋要篩檢，走到快篩站卻沒得篩，只好回台中篩檢。（民眾提供）

民眾抱怨在萬華租屋要篩檢，走到快篩站卻沒得篩，只好回台中篩檢。（民眾提供）

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國內新冠肺炎疫情嚴峻，台北萬華區設置篩檢站連日爆出人龍，感染科名醫、中華民國防疫學會理事長王任賢呼籲：籌組篩檢國家隊、熱區普篩做到社區清零，動員全台的篩檢量能對需要的點執行重點動員篩查，如此一來可快速分辨居檢病例的陰陽，不會不分青紅皂白每人都關14天，也能大量節省居檢量能。

王任賢分析，呼吸道傳染病來無影去無蹤，靠口罩與手部衛生都無百分百的效果，而社區感染的威力就在多頭爆發，多線發展，快速執行普篩，和時間賽跑找出源頭和接觸者，才有辦法執行斷頭，徹底清零。

王任賢認為，防治新冠防治並不難，把病人第一時間診斷出來，趕緊隔離就完事。社區感染爆發時，不像境外移入病例可有關口把關，也沒有TOCC旅遊接觸史可詢問，健保卡也沒註記，且感染者有6至8成無症狀，不靠篩查，只靠症狀是無法抓到感染源。

他也認為現在正是籌組篩檢國家隊的時候，動員全台的篩檢量能對需要的點執行重點動員篩查。這不但不會造成公衛負擔，反而會因為即時抓到感染源管束，可以減少公衛資源大量耗費在未感染者居檢身上，又可減少無症狀感染者在外傳播的風險。

王任賢認為目前宜蘭雖出現群聚感染，但確診數並未爆增就是地方衛生局開了清零篩查的第一槍，立了大功；他也呼籲如中央流行疫情指揮中心不進行熱點普篩，檢驗量能地方卻可以自行建構，不論人員徵集、採購已核准的試劑、建立篩檢站，地方都有能加自救。

(中時 )