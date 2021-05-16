桃園市長鄭文燦16日主持防疫會議，會中決定農林漁牧業普查、喪禮告別式、公祭，各公所報稅臨櫃17日起暫停至5月28日，跨縣市、跨局處會議暫停或改線上。休閒娛樂場所停止營業，將採高標準認定。

媒體詢問，自費疫苗預約取消，會不會恐慌？鄭文燦表示，因為第3批疫苗還沒有到位，原本2批疫苗30萬劑，以目前施打速度，很快就會沒有疫苗。至於自費預約部分，中央已經宣布停止預約。針對預約的部分，如果民眾還不能施打到，要求衛生局要說明跟通知。

鄭文燦也說，目前桃園採準3.0政策，21種行業停止營業，目前已經檢查879家，有2家違規，將照規定移送，若民眾認為有疑義，只要提出檢舉，盡量從嚴認定，減少群聚的風險。

鄭文燦也說，跟議會溝通以後，決定公祭、告別式取消，明天起管制到5月28日，家祭仍然可以進行，議會各黨團也表示支持。

外籍移工的部分，鄭文燦表示，天主教跟基督教長老教會都已經通知各教會暫時停止聚會，外籍移工宿舍以及工廠的移工管理，包括工作管理、生活管理都要注意，希望這段時間避免外出，請各工廠和移工管理單位配合，減少群聚的風險。

鄭文燦也說明，另外造冊列管210幾位街友，2個外展中心會發放防疫物資跟口罩，我們希望街友部份也能夠符合防疫的規範，也會密切注意是否有來自雙北的街友，是不是有增加。

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(中時 )