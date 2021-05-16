基隆市政府早上9點舉行疫情應變會議宣布，秀泰影城從今天中午開始到5月28日暫停營業，此外，據統計市府團隊有142人居住在雙北、桃園，占15.17％，市長林右昌鼓勵同仁明天開始輪休、彈性上班，降低流動密度。

疫情持續變化，市府團隊主動向秀泰影城洽談，為配合防疫工作，從今天中午12點至5月28日暫停營業，林右昌提及，同仁也和基隆殯葬所研議，這段時間盡量只辦家祭，不要舉辦公祭，並超前部屬成立防疫稽查小組，下午會特別針對醫院、安養中心、護理之家等，進行稽查、要求落實防疫指引。

林右昌指出，市府各機關也會在下午前建置實聯制QR Code方便民眾、人員進出登記，有鑑於雙北疫情升溫，超強部署要求醫療單位內部管控，對負壓病房、隔離病床與防疫旅館進行加強整備，必要時能支援雙北地區。

林右昌說，為嚴防疫情，市政府人事運作明天開始至6月14日採取彈性、分流上班，並擴大彈性上班的時段，也鼓勵同仁輪休，會由各局處進行預先排班，落實代理人制度，確保相關公務繼續推動，而居住在雙北、桃園142名同仁，優先鼓勵居家上班，至於彈性上班，則是早上、下午上班時間擴大90分鐘，讓流動密度降低。

由於昨天爆增180本土確診案例，全台各大賣場出現民眾搶物資狀況，林右昌呼籲，基隆的物資充足，民眾不用刻意前往採購，至於藥局部分，現在也正積極補充貨源，因運送需要時間，請大家不用擔心，也要有信心。

此外，今天國中會考結束後，環保局會進行全面消毒工作，林右昌提及，本市所有環保人員、清潔人員出勤時都會全面配戴面罩、口罩，以及手套，執勤前後也會進行全身消毒，民眾無需憂心。

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(中時 )