中職中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員短今(胡馨儀)，擁有甜美笑容加上娜美級火辣身材，讓她成為不少人心目中的女神，近日她將推出寫真書，並換上性感旗袍拍攝宣傳影片，不過卻因上圍太過雄偉，撐爆胸前3顆釦子，讓網友看了都暴動。

短今的寫真特地到花蓮蓮吉安慶修院拍攝，她也趁機寫了許願卡，希望新書大賣，而她在宣傳之餘，也親自PO文為防疫加油：「今天又爆出了180人確診，大家真的要戴好口罩，希望這一波疫情可以順利被控制住，天佑台灣！台灣加油。」

不過影片中的短今，穿上旗袍後身材更是火辣，因為胸前只用3個釦子支撐，導致超巨雙球包不住，微露雪白東西半球和深邃事業線，讓網友看了都直呼好有心機的旗袍。

短今雖然留著妹妹頭瀏海加上甜美的笑容，給人可愛的印象，不過有著173公分高挑身材的她，擁有娜美級火辣曲線，曾多次登上PTT，加入中信兄弟啦啦隊已有將近5年經歷，人氣依舊居高不下。

而短今即將在26日推出睽違2年的寫真書《今日旅行中》，除了嘗試禮服、旗袍等平日沒穿過的造型，也少不了比基尼、內衣等性感打扮，還全裸入浴泡澡，給人無限遐想，書中也會帶大家從台北旅行至東台灣。

(中時新聞網)