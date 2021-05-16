知名教授鄭明淵任職台灣科技大學營建所期間，被控藉由承辦政府委託研究計畫機會，以大批研究助理當人頭，要求廠商提供不實發票，詐領人事費與業務費逾3075萬元。台北地院因鄭認罪，依詐欺等罪判處徒刑2年，緩刑5年，沒收不法所得。

北檢調查，鄭任職台灣科技大學營建工程學系及研究所教授期間，自2008至2018年接受科技部、交通部、內政部等機關補助或委託辦理研究計畫。但鄭卻安排學生掛名研究計畫助理，向台科大核銷人事費用，除依學生就讀年級發放不等金額薪資，其餘全留為己用，自2008年至2017年詐領人事費總計735萬7500元。

另鄭還指示學生與廠商聯繫，由廠商提供不實發票，佯裝購買電腦、資訊設備，藉此詐領業務費，廠商收到學校撥款，再依比例將錢交給鄭，不法所得2339萬8837元。

北檢調查時，鄭未認罪，北檢2019年起訴時還批評鄭事後找學生刪檔案，要求做偽證，請求法院從重處罰。至於32名參與的學生與2名廠商負責人全數認罪，均獲得緩起訴處理。

全案直到北院審理期間，鄭才認罪，法官依詐欺等罪判處鄭應執行徒刑2年，緩刑5年，沒收不法所得。可上訴。

(中時 )