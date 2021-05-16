新冠肺炎最新疫情來的太急，不少人急向社區藥局搶購酒精與口罩，不少社區藥局15日當天被掃光防疫物資，台南市長黃偉哲16日優先從市府撥出10萬片口罩支援，有藥師仍表示，可能很快又被搶光。

全台疫情快速爆發，令人感到措手不及，不少社區藥局的酒精與口罩一天內售罄，實名制的口罩也供不應求，黃偉哲聽聞後，16日緊急撥出市府備用的10萬片口罩給台南市藥師公會，由公會配發給各社區藥局，給民眾安心購買防疫物資。

這波疫情席捲北台灣，南台灣雖然疫情平緩，不少人受託購買防疫物資北送，台南市各社區藥局發現搶購潮，通知台南市藥師公會，公會卻發現各口罩工廠的庫存量無法應付社區藥局與民眾的需求，只好擺出缺貨的告示。

市場防疫物資缺乏，黃偉哲16日除了撥用10萬片口罩支援，再整合隆田酒廠與民間酒廠生產酒精，這兩天工廠產能全開，可達成1日20萬瓶產量，黃偉哲表示，口罩酒精都不成問題，政府會提供充足的防疫物資給市民對抗疫情。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，這批10萬片口罩將採限量購買，仍可能一下子被搶光，將持續與台南地區各口罩工廠溝通，優先支援供貨給台南市藥局。

吳振名強調，疫情爆發，未降低出入醫院感染風險，民眾持有慢箋可就近在住家附近健保藥局領藥。

(中時 )