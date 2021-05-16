由於疫情大爆發，雙北已被緊急升級為三級防疫區，經濟部促工研院將科技專案開發的檢疫設備「正壓式檢疫亭」支援，協助快速大量採檢。工研院上午指出，今凌晨已將原置放於台大生醫醫院竹北院區與新竹馬偕醫院的兩台檢疫亭，拆裝至台北中興醫院與剝皮寮兩地協助採檢。

「採檢現場，採檢人員非常辛苦，連電風扇都沒辦法吹，穿著防護衣，兩分鐘就一身汗。有的採檢人員連續工作2-3日幾乎沒休息，我們的檢疫亭應該會幫得上忙。」工研院表示，在台大生醫醫院竹北院區與竹東院區以及新竹馬偕醫院的協助下，工研院已於15日晚間將兩台檢疫亭，拆裝至台北中興醫院與剝皮寮兩地支援採檢，透過台北市聯合醫院總院長黃勝堅、副院長璩大成與中興醫院院長蔡景耀的協助，今天清晨2點多已順利完成中興醫院機組與剝皮寮機組。

兩座檢疫亭設計以微正壓來確保密閉性與隔離性，5月16日工研院將協助醫院配合指揮中心流程上線，以科技力協助防疫篩檢，滿足檢疫量提升的需求。未來，工研院會繼續配合經濟部、指揮中心提供防疫科技上的協助。

(中時 )