公路總局呼籲，因應雙北市防疫升級，要辦理監理業務的民眾可多加利用網際網路及監理服務APP。另外位於雙北市的公路總局所轄公路人員訓練所、汽車駕駛人訓練班及危險物品運送人員訓練班等訓練業務，均停止辦理並關閉場所。

新聞內容：

中央流行疫情指揮中心昨(15)日宣布台北市、新北市今日起至5月28日升級第三級警戒，依行政院防疫指引，洽公機關應落實人流管制、戴口罩、保持社交距離。

公路總局表示，因應雙北市疫情提升，轄下監理機關已經做好因應，實施實聯制、量體溫、消毒、全程戴口罩、保持社交距離等各項防疫措施，洽公民眾前往監理所（站）也請配合。

多項監理業務已可在網際網路或監理服務APP辦理，如汽機車或駕駛人變更地址、汽機車牌照繳銷或報廢登記、汽車動保申請、駕照報考預約、駕駛人經歷證明、駕照日文譯本、無肇事證明、臨時通行證申請、繳納汽燃費、違規罰鍰等，均可在監理服務網(https：／／www.mvdis.gov.tw／)或監理服務APP申辦，請民眾多加利用或至Google play 商店（Android系統）、App store（IOS系統）下載使用。

此外，依行政院公布三級警戒的9大防疫指引，教育學習場域之訓練班為應額外關閉之場所，即日起至5月28日止，包含汽車駕駛人訓練班(駕訓班)、危險物品運送人員訓練班及公路人員訓練所各項訓練業務(小型車駕訓班、大貨車駕訓班、大客車駕訓班、聯結車駕訓班）、交通法規講師師資班、民營汽車駕駛人訓練機構教練師資定期訓練、汽車考驗汽車檢驗員班、汽車修護技術進修班，計程車汰舊換新補助訓練，大客車職業駕駛人定期訓練（初訓與回訓）、遊覽車駕駛人登記職前專案講習，和受終身不得考領處分申請考驗教育訓練班等，均暫時停止訓練。受訓中學員將先行辦理延訓事宜，俟疫情警戒情況解除再行辦理復訓。中華民國汽車駕駛教育學會亦於昨(15)日通告所屬會員，配合疫情指揮中心防疫措施，在非常時期請大家體諒一起渡過疫情。

公路總局也呼籲，民眾需要洽辦監理業務，可以多利用監理服務網或監理服務APP，減少外出攜手防疫；如有任何監理業務疑義，歡迎洽交通部公路總局用路人服務中心0800-231-035。

(旺報 )