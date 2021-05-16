防疫總動員，中市經發局加強查核夜市、東海商圈。（台中市政府提供）

因應國內疫情越演越烈，台中市政府15日宣布全市夜市暫停營業，以及東海商圈餐飲業不得現場飲食，外送、外帶須落實實名實聯制。為加強宣導；經發局專門委員謝公耀率隊昨日兵分多路前往台中夜市、東海商圈及周邊店家現場稽查，呼籲店家不得營業或違反現場飲食規範，違者將依法裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，屆期未改善者，將按次處罰。

經發局指吃，台中全市夜市昨日起至今年6月8日暫停營業，另針對台中首例本土確診病例，足跡涉及東海商圈，市府除加強該區公共區域消毒，也與東海商圈主委郭達鴻和當地多位里長至該商圈及周邊宣導公告的防疫措施。經發局派員至夜市進行稽查及張貼公告，要求不得營業。

經發局呼籲，此波疫情傳播速度快，無論是夜市或是商圈店家務必配合相關防疫措施，市府將持續查核，並視疫情發展情形滾動調整；若查獲違規事項，將移請衛生局依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，屆期未改善者，並將按次處罰。

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(中時 )