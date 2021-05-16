國中教育會考今天中午結束，不過因為疫情因素，許多考生這次沒辦法考，須在5月29日、30日兩天參加補考。教育部表示，目前統計有179將參加補考，會採外加名額方式錄取，不影響一般考生權益。

教育部表示，因應疫情發展，今年國中教育會考試務採「防疫從嚴、認定從寬」的原則。截至今天中午12時匡列人數，總計有188人，包括自主健康管理5人、檢測未有結果者37人、居家隔離138人、居家檢疫4人、確診者4人。

教育部指出，被匡列的188名考生中，並非所有人都要參加5月29日、30日的補考，譬如其中如自主健康管理者已參加昨天、今天的考試，因此統計還有179位考生會參加補考。

不過教育部昨晚11時30分公布的數據是170位考生被匡列、161位考生將參加補考，但到今天上午，匡列人數增加到188人、要參加補考人數則為179人，顯然有幾個考生因為正在接受檢測尚未有結果而突然被匡列，今天無法參加第二天考試。教育部表示，對於昨天突然被匡列無法完成全程兩天考試的考生，他們的會考成績將採個案處理。

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(中時 )