【LIVE直播】 陳其邁召開高雄防疫會議 會後最新說明｜2021.05.16

國內昨(15)日一口氣新增180名新冠肺炎本土案例，創下疫情以來最新紀錄，行政院與中央流行疫情指揮中心宣布雙北進入第三級防疫警戒，一口氣拉高防疫等級；高雄市長陳其邁也在今天召開防疫會議，針對這波疫情，宣布進一步的防疫規定。

陳其邁指出，這次的疫情緊張，民眾須加強注意防疫，特別是曾在雙北、萬華地區活動的民眾，應避免出入公共場所等場域，並且避免與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動；若有發燒或咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，請確實配戴醫用口罩，主動向當地衛生局聯繫或撥打1922，依指示盡速就醫，並告知醫護人員你在雙北地區的活動史。

陳其邁宣布高雄最新防疫規定。(圖/翻攝自中時新聞網YouTube)

對於高雄在地夜市、市場的防疫規定，陳其邁指出，除了維持社交距離；全程戴口罩，也會定期進行環境清消，並且建立人流管制及總量管制措施，全面改採外帶，禁止民眾內用以及在路上邊走邊吃，而即時性的食物應加蓋遮蔽，確立執行實聯制、量體溫、手部清潔消毒等措施。

陳其邁指出，相關的防疫規定都在昨日起生效，若查獲有店家違反規定者，現場將依據傳染病防治條例第37條第1至5款進行裁罰，並予勒令停業，若查獲私自營業者，將予以斷水斷電。陳其邁指出，希望民眾以及業者可以合作防疫，一起度過這波疫情。

陳其邁宣布高雄最新防疫規定。(圖/翻攝自中時新聞網YouTube)

陳其邁宣布高雄最新防疫規定。(圖/翻攝自中時新聞網YouTube)

(中時新聞網)