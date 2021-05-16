被救援的遊準經獸醫暖心照顧，恢復體力與增胖後成功野放。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

1隻保育鳥類遊隼近期誤闖位在新竹市頭前溪沿岸的民宅，且因一時緊張而亂鑽亂飛，所幸新竹市立動物園團隊急救援，除成功補獲受驚嚇的遊準外，再經獸醫暖心照顧，待遊隼恢復體力增胖後成功野放。

新竹市產發處指出，遊隼是1級保育類動物，是過境鳥及冬候鳥，其飛行速度超快，俯衝時速度可達每小時300公里，以小型鳥類為主食，主要棲息於平原及溼地，新竹市香山溼地及頭前溪沿岸就是遊隼的活動場域。

新竹市立動物園主任楊礎遠表示，遊隼在猛禽中以凶猛著名，救傷時特別邀請台灣鷹獵文化暨猛禽保育協會理事長吳高明協助，當時救援時是在套上鷹帽後，遊隼才乖乖接受獸醫檢查，也避免其因掙扎造成2次傷害。

動物園獸醫陳致吟表示，這隻被救援的遊隼身形稍瘦，可能因狩獵技巧不夠成熟，才會因飢餓降落在公寓頂樓休息，又因誤入民宅受到驚嚇，所幸照顧期間動物園團隊暖心提供雞肉大餐，近日遊隼已恢復體力增胖，並成功野放。

產發處表示，新竹動物園救傷收容保育類，會依據檢傷結果分類，經獸醫判斷沒有受傷、進食正常時，會盡速野放，無法野放的保育類動物，就會安排收容。

此外，6個月前連續有民眾拾獲2隻領角鴞雛鳥的貓頭鷹，經檢傷結果都需要收治，經動物園團隊耐心愛心照養，這2隻超萌貓頭鷹已經長成有2個酷酷角羽的成鳥。

為順利野放準備，動物園先給予飛行訓練及狩獵訓練，領角鴞對於園方提供的活餌迅速捕捉進食，反覆訓練後符合野放標準，也成功野放。

市府同時呼籲民眾，每年春夏季是鳥類的繁殖季，民眾若發現落巢幼鳥，請先觀察勿帶離，可試著將幼鳥放回鳥巢，或移至周邊安全環境，親鳥會來領回照顧，讓鳥寶寶有機會長大。

(中時 )