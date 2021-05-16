台北市和新北市昨天疫情警戒升至第三級，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾避免非必要的移動。婦產科醫師蘇怡寧今分享，一位孕婦私訊問他說，婆婆想看孫子，在別的縣市的她該前往新北市嗎？讓蘇怡寧看了痛批，這就叫作不必要的移動，婆婆又不是婦產科醫師，當面看幹嘛？若真想孫子了，也可以視訊啊，真的不要這麼自私。

婦產科醫師蘇怡寧今在臉書發文表示，一名孕婦私訊他說「如果她在別的縣市，現在會建議前往新北市嗎？肚子裡面還有一個寶寶，老公說婆婆想看孫子，並表示要去跟婆婆說這個喜訊。」

蘇怡寧忍不住怒飆髒話，直呼現在的疫情狀況下，指揮中心才呼籲民眾避免不必要的移動，那什麼是不必要的移動呢「這個就叫作不必要的移動，只為了婆婆想看孫子就去，XXXX，你婆婆又不是婦產科醫師，你需要她當面證實什麼啦？」

蘇怡寧表示，要說喜訊打開手機聯絡對方說不行嗎？要看孫子開視訊很難嗎？都什麼時候了，這樣搞萬一不幸感染了，大家都要被隔離會比較好嗎？所以「大家都忍耐一下，這樣以後要看的機會才會比較多，不然有可能就只能等到天堂才能再相見了」。

蘇怡寧指出，現在有多少醫護人員因為接觸確診者，而被迫與自己的家人分開隔離？「還看孫子咧，很多第一線醫護人員自己都不敢回家了，大家可不可以不要那麼自私？」

蘇怡寧說，當醫護人員硬著頭皮堅守崗位的時候，需要民眾也乖乖待在家裡面。「越多一個人亂跑，就會增加整個社會被限制活動的時間，豬隊友越少，我們越快撐過去的機會就越高；豬隊友越多我們大家就一起死，同島一命，懂嗎？」

(中時新聞網)