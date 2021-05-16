20歲陸姓男子15日晚間9點騎乘普重機車行駛南山路一段路往山腳方向，行經南山路一段126巷口時，因未禮讓幹道直行車輛而左迴轉與由南山路一段往桃園方向直行之20歲呂姓男子所駕自小客車發生碰撞，小客車因而失控衝撞路邊多輛車輛，陸姓騎士經送醫後並無生命危險。

蘆竹分局表示，經員警實施酒精濃度測試，雙方駕駛呼氣酒精濃度測試值皆為0，蘆竹分局呼籲，轉彎車應禮讓直行車先行。駕駛過程中，亦應專心注意車前狀況，隨時注意他車及路口動態，切勿搶快。

(中時 )