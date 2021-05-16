20歲陸姓男子15日晚間9點騎乘普重機車行駛南山路一段路往山腳方向，行經南山路一段126巷口時，因未禮讓幹道直行車輛而左迴轉與由南山路一段往桃園方向直行之20歲呂姓男子所駕自小客車發生碰撞，小客車因而失控衝撞路邊多輛車輛，陸姓騎士經送醫後並無生命危險。
蘆竹分局表示，經員警實施酒精濃度測試，雙方駕駛呼氣酒精濃度測試值皆為0，蘆竹分局呼籲，轉彎車應禮讓直行車先行。駕駛過程中，亦應專心注意車前狀況，隨時注意他車及路口動態，切勿搶快。
(中時 )
20歲陸姓男子15日晚間9點騎乘普重機車行駛南山路一段路往山腳方向，行經南山路一段126巷口時，因未禮讓幹道直行車輛而左迴轉與由南山路一段往桃園方向直行之20歲呂姓男子所駕自小客車發生碰撞，小客車因而失控衝撞路邊多輛車輛，陸姓騎士經送醫後並無生命危險。
蘆竹分局表示，經員警實施酒精濃度測試，雙方駕駛呼氣酒精濃度測試值皆為0，蘆竹分局呼籲，轉彎車應禮讓直行車先行。駕駛過程中，亦應專心注意車前狀況，隨時注意他車及路口動態，切勿搶快。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。