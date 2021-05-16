台灣疫情急速升溫，台北、新北升級第三級防疫警戒，多個縣市也進入準三級狀態，民眾都減少外出、齊心抗疫，「最美空姐」林佩瑤則在網上呼籲：「防疫期間全力支持大家在家耍廢救台灣！」同時，林佩瑤也喊話廚師老公武俊傑：「希望你不要太快看我不順眼」，不過網友全都被她傲人的事業線給吸引。

林佩瑤昨（15日）在網上發文：「防疫期間全力支持大家在家耍廢救台灣！」並呼籲，要跟另一半以及每天會見面的家人說「您辛苦了！」林佩瑤指出，疫情期間只能在家你看我、我看你，「希望大家發揮最大的包容心，在防疫期間跟同住家人/另一半和平共處好嗎～」。

林佩瑤IG全文。（圖／取材自林佩瑤 Instagram）

同時，林佩瑤也向廚師老公武俊傑喊話：「老公，防疫期間請多多指教，希望你不要太快看我不順眼，哈哈哈哈哈哈哈！！」不過網友全都被她傲人的事業線給吸引，紛紛留言驚呼：「這放閃照也太凶了啦～～猛盯凶位ㄟ」、「太辣了」、「這張照片我一直失焦，這個防疫裝會不會太美」。

網友一連串的歪樓留言，還釣出林佩瑤回應，她表示照片是之前拍的舊照，至於超胸的事業線太搶鏡，林珮瑤則笑說：「哈哈，抱歉害大家歪樓」，她希望和老公待在家期間不要互看對方不爽，最後，林珮瑤也感性寫下：「平安健康就是福」，期待能熬過疫情難關。

(中時新聞網)