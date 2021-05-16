苗栗縣政府15日宣布防疫提為準第三級警戒後，苗栗地檢署16日上午宣布，依據法務部及高檢署發布的防疫作業指引，自5月17日起至110年5月31日止，取消所有庭期。

苗栗地檢署指出，取消庭期的範圍，包括所有偵查、執行、觀護等案件，舉凡被告、告訴人、證人、受刑人、假釋報到、採尿等，除特殊時效性、緊急性、必要性案件，由苗栗地檢署個別通知需開庭進行必要處理外，均予取消。

苗栗地檢署強調，民眾如已接獲上開期間的傳票或通知，請毋須到庭，也不必向苗栗地檢署請假，苗栗地檢署將另行擇日寄發傳票或通知。

苗栗地檢署提醒，上開期間內民眾若有申告案件需求，可採取撰寫告訴狀、告發狀寄送至苗栗地檢署，亦具備同一法律效力，省去舟車勞頓同時能夠降低疫情擴散風險。

苗栗地檢署檢察長陳松吉全力支持苗栗縣政府防疫措施，也請民眾於疫情期間注意身體健康、勿輕信或轉傳網路未經查證之訊息，一切以中央疫情指揮中心的資訊為準。苗栗地檢署會與苗栗縣警察局持續關注並偵辦相關犯罪，維持轄內治安平穩，請民眾保持冷靜、不必慌張。

(中時 )