萬華警分局澄清，偵查隊隊長並非逼績效，還是要求業務承辦人盡快將手邊的統計資料呈報警局。（圖：萬華警分局提供）

北市萬華區爆發疫情，萬華警分局配合疫情中心展開防疫工作，16日有員警在臉書「靠北警察」社團貼文，「有沒有長官不知所進退，還在逼績效的？」並po出偵查隊隊長在LINE群組截圖，指責隊長疫情嚴峻仍逼績效，嘲諷「不知所進退」。

萬華警分局立即澄清，並指對話是5月13日，已是3天前的事情，偵查隊隊長貼文指，分局長張隆興對績效不滿，希望大家要知所進退，意指提醒詐欺業務承辦人，儘速將手邊破獲詐欺的績效，通報警察局承辦，如此一來統計數字就可以顯現，並非要求偵查隊加強查緝。

偵查隊隊長陳偉仁表示，已經在14日，指示單位同仁注意相關防疫措施，並實施相關防疫作為，以保護同仁及單位安全，並報請上級立即停止辦理所有臨檢勤務，降低感染風險。

萬華警分局稱，疫情爆發後，警政署停止辦理所有專案評核，萬華警分局所有員警全力投入「防疫」抗戰，備感壓力與艱難，希望各界多點支持鼓勵，以利完成重大使命。

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(中時 )