【LIVE直播】 陳其邁召開高雄防疫會議 會後最新說明｜2021.05.16

國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄市長陳其邁15日宣布進入「準三級防疫準備」，相隔一天再度緊急召開防疫會議，對於夜市及市場訂定出新的防疫規範，下令全面改採外帶，禁止內用，並建議5月起曾有雙北地區活動使的民眾遵守相關健康規範。

陳其邁表示，夜市、市場的防疫措施，除了維持原來的保持社交距離、全程戴口罩，人流總量管制、禁止邊走邊吃、即時性的飲食要加蓋遮蔽之外，必須新增一項全面改外帶，禁止內用，因為原來規定只要用隔板就可以內食，但經過檢查，要落實有相當難度，所以16日開始，所有的夜市，還有市場內的飲食，全面禁止內用。

由於高雄進入準三級防疫準備，陳其邁下令高雄休閒娛樂場所必須暫時關閉，市府相關局處也針對休閒娛樂場所進行稽查，陳其邁強調，假如查獲店家違反規定，該停業沒停業，一定會依傳染病防治法裁罰，若再查獲私自營業，他會要求工務局24小時內斷水、斷電。

陳其邁指出，市府相關單位5月15日開始稽查，共查核場域2029處，而有10處是經過勸導後還不配合停業，這些場域經過蒐證後已經移請衛生局裁處。

(中時 )