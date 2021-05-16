新冠肺炎本土確診案例急速暴增，北市府增設4個快篩站，其中1個站點就位在北市老松國小旁的剝皮寮，而許多老松國小的家長擔憂，擔心孩子周一上課恐染疫，北市議員郭昭巖也要求，教育局應詳細說明規畫，考量學生安全。

北市剝皮寮快篩站湧入大量篩檢人潮，排隊幾乎排到孩童上下課門口，這讓家長擔憂不已，甚至有家長指出，學校就位在剝皮寮旁，雖然校方說動線都有避開，但還是很擔心，周一會讓孩子請假；此外，郭昭巖也接獲小聯會西區副總會長范揚鑫反應，老松國小的家長十分憂慮。

郭昭巖指出，學生就要上課，教育局至今還未通知家長到底要不要上課，這讓家長無所適從；如果要上課，動線會如何規畫、管制，來保障學童上下課安全，環保局也應該加強消毒工作。

老松國小校長林明助說，學生不會經過臨時快篩站，學生動線有導護志工的安排，不會穿越，校門口都在桂林路，沒有在廣州街，而所有校內的動線也有調整，而校內的課後社團及照顧也都會停止，固定在下午4點時放學疏散學生返家。

一名老松國小高年級的家長表示，雖然校園規畫，但萬華區疫情持續擴大，似乎很難嚴防，如果學生因為上課染疫也很麻煩，會讓孩子請假在家，等疫情過去後再回學校上課。

北市教育局體衛科表示，剝皮寮西側設立篩檢站，學校已於第一時間規畫學生上下學動線，以及安排志工及學校人員站岡，17日教育局軍訓室也將調派4名教官協助學生就學。

(中時 )