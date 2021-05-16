國內疫情不斷升溫，除了待在家不出門，發燒、有症狀的民眾也急著到醫院急診或快篩站排隊篩檢，童綜合醫院急診醫學部主任魏智偉表示，這幾天大量湧入急診的發燒或有症狀者，讓護理師自嘲忙得很像瘋婆子，雙眼空洞，像失了魂一樣，還要被民眾咆哮，為何不讓他進急診，讓醫師心疼PO文，吸引超過5萬人按讚、加油打氣。

魏智偉昨天在臉書「急診鋼鐵人Dr.魏」 發文，表示這幾天疫情擴大，急診忙翻，真的非常有感，有護理師說，她今天忙得很像瘋婆子，魏智偉聽了也老實告訴她「其實，妳昨天、前天也都像」，醫護每天有多辛苦，他都看在眼裡。

同時，魏智偉也幫護理師拍下一張照片，雙眼空洞、累到人靠在牆上，無法站直，穿著全套防護裝備，一刻也不敢脫下。魏智偉也坦言，疫情增溫下，發燒或有症狀者，都需要先評估才能入內，拜託民眾不要再對醫護咆哮或謾罵了，「我們是消耗急重症的人力和資源來保護大家，輕忽不得，請愛護站在前線的我們，別打擊我們的士氣，拜託！」

文一PO出後，立刻吸引超過5萬網友按讚加油打氣，紛紛留言：「辛苦了，大家一起來耍廢救台灣」、「抱抱妳，真的很辛苦，感謝妳，我會好好在家不出門」、「建議政府多給醫護人員薪水、誘惑一點,冒著生命危險給多一些福利吧」、「她們面對的都是不確定的潛在風險，大家保重，加油。」

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(中時新聞網)