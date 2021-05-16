110年國中教育會考今天（16日）結束，考試科目包括國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，6月4日將開放網路成績查詢及寄發成績單。國中教育會考推動工作委員會在考試結束之後，也提供了各科目的試題、解答，方便考生們核對。

以下為國文科試題：

110國中會考國文科試題一覽(一)/國中教育會考推動工作委員會 提供

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110國中會考國文科試題一覽(十四)/國中教育會考推動工作委員會 提供

(中時新聞網)