台大醫院今天「強烈建議」民眾，呼籲這兩週內延後就醫，這兩週要先備戰，要全力清空病房，提供重症病患來用。

台大醫院今天上午公告表示，為保障民眾自身安全及維持醫療機構能量，強烈建議可延後就醫，但後續可憑預約紀錄來電延後的門診，且該次不計算為爽約次數。

台大強調，此舉是因為降載，因為北市患者很多，因此才先建議民眾若非緊急，此刻先延後就醫，直到6月8日。

台大發言人王亭貴表示，非必要緊急醫療都先暫緩，這兩週是重要關鍵，要把所有的人來照顧篩選出來的新冠肺炎患者。照顧病人看起來不是重症，但包括進去要從防護衣等需要的人力比較多，希望人力和病房都留下來照顧病患。

「現在是要有備無患，要有幾週打仗的預備」，王亭貴強調，若只是檢查、往後延。緊急醫療急著現在打也來不及這批，兩週後，現在到醫院都是風險。台灣現在風險就是高，要準備很多床來準備。

王亭貴表示，隨時都在變動，負壓病房是固定、防疫病房也是固定，但現在清空壁房，希望病人可以早點出院的就都出院，指揮中心希望我們各醫院可以空出整層樓的病房，三人住一間等清空，變成可以一人一間。

他表示，目前重症的，當然還是住在加護負壓隔離病房還有。輕症的就放在非專責病房。

所有篩選的人很多，不斷湧進來，台大跟萬華也不遠，已經加派急診科醫師在急診備戰。急診站的病房，不是新冠肺炎的病人也都會跑來，他強調，現在必須先把急診消化掉，希望民眾不要把急診當成社區篩檢站在用，症狀明顯的再來這裡篩檢。

很多醫院都快塞爆了，希望這一兩週先篩完，有的病人Ｃt值很高的，沒有什麼感染力的，但希望希望指揮中心也能思考醫療考量。

(中時 )