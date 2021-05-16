萬華爆43例本土！陳時中坦言「熱區感染力不同」 談封區：隨時滾動式調整

因應本土案例暴增，雙北15日調升為第三級疫情警戒至28日，昨日還有民眾在網上精神喊話，台灣會向世界演示在兩周解除三級警戒。而臺北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今（16日）在臉書發文指出，兩周將確診壓零恐很難，不要擴散中南部就很棒了。

醫師蘇一峰16日在臉書發文寫下，疫情爆發對醫療量能的考驗迎面而來，尤其內科與重症醫療人力的缺口，將成為其中一項難關；蘇一峰也說，就台灣目前的疫情來說，很難於兩周內將確診數控制壓零，並表示能將疫情圍堵在北台灣，不要擴散中南部，就已經很棒了，「那些強調台灣能於兩周內解決的宣誓，實在是很難辦到。」

至於外界討論醫院封院一事，蘇一峰解釋，過去封院是為了不讓個案進入社區，但就目前狀況來看，個案遍地開花，侵入社區多點爆開，不如讓醫院持續運作，才能維持醫療量能，輕易封院恐只會累垮其餘醫院。

根據指揮中心15日公布資料，昨日新增的180例本土個案為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日、採檢日介於年4月23日至5月14日，居住縣市分別為台北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園縣各4例、台中市及基隆市各1例，相關疫情調查持續進行中。

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(中時新聞網)