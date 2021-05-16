高雄警方加強稽查娛樂場所，警方呼籲，業者不要心存僥倖，違規營業。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

新冠肺炎本土疫情爆發，高雄市警方15日晚間稽查1431家娛樂場所，其中，有1301家主動配合關閉暫停營業，120家經警方勸導後也配合暫停營業，但有10家店家心存僥倖，晚間8時後仍做生意，警方依法函送衛生局裁處。依法可罰3000至1.5萬元。

高雄市警方表示，市警局長黃明昭對此於15日召集相關業務單位，並向內政部警政署保安警察第五總隊申請支援警力80名，配合該局強力稽查八大行業及休閒娛樂場所，且於當天下午4時前勸導業者配合市政府措施關門暫停營業，以防高感染傳播風險發生。

第二階段自下午4時起，高雄市岡山、旗山、林園、新興等各分局全力動員，針對心存僥業者加強蒐證。至昨晚8時以後，仍有10家業者心存僥倖，違規營業。警方依傳染病防治法函送高雄市衛生局裁處。

這10家業者包含小吃部、KTV類兩家，美容護膚、養生館類6家、網咖類1家，以及麻將館類1家。

黃明昭於15日晚間更親自到高雄市八大行業場所稽查，發現有業者採觀望態度，蠢蠢欲動。黃明昭表示，為了高雄市民的生命財產安全，警方落實執行政府防疫措施，請各分局持續以少數警力，多組編組及多次稽查方式，全面複式稽查，如有不配合或偷偷經營者，將蒐證移請衛生局依傳染病防治法裁罰。

(中時 )