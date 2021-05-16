台中市觀光旅遊局於東豐自行車綠廊舉牌及廣播宣導防疫。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局於東豐自行車綠廊舉牌及廣播宣導防疫。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

觀旅局要求所轄遊客服務中心加強環境消毒。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

本土疫情嚴峻，台中市觀光旅遊局持續在東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道沿線主要出入口舉牌及廣播宣導防疫，同時啟動大甲鐵砧山、大安濱海樂園及大坑等風景區人流管制措施與人流密度監測，昨遊客人數減少3成左右，顯見遊客對近日疫情升溫都有警覺。

大坑9號步道、大安濱海樂園及大甲鐵砧山雕塑公園是台中市熱門景點。因應疫情升級，觀旅局即時啟動人流總量管制，針對大甲鐵砧山遊客服務中心也進行室內環境消毒與清理，並設立單一出入口，要求遊客佩戴口罩、量額溫、手部消毒及落實實聯制登記。

為強化防疫措施，也規定旅服中心服務人員全程佩戴口罩，並於服務台前放置紅絨柱與諮詢民眾保持1.5公尺以上社交安全距離。

麗寶樂園及東勢林場遊樂區2家觀光遊樂業，自5月11日起實施防疫總量管制，建立開園後通報機制，提前預警宣導、分流、管制等面向，採總量管制、即時預警分流遊客，當園區超過管制人數上限時，將進行人流管制，建議旅客耐心等候或前往其他周邊景點遊玩。

市府提供「台中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」服務，包含高美濕地、草悟廣場、大坑風景區及谷關溫泉區等43處熱門景點周邊道路即時影像，並依人流情況調整示警燈號，建議民眾出遊前先確認人流現況，預先規劃路線避開人潮聚集處，以降低群聚感染風險。

「忍一忍、緩一緩！」觀旅局強調，防疫無假期，疫情舒緩前，近期假日均會持續於上述景區加強宣導防疫觀念，市府將配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，持續關注疫情發展，超前部署各項防疫作為，並請民眾配合。

(中時 )