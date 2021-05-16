台灣本土感染新冠肺炎人數攀升，中廣董事長趙少康今天在臉書上質疑，趙少康質疑蔡政府就是不普篩，「紙包不住火全民承擔苦果」，「如果只是怕普篩戳破了零社區感染的假象，最後苦果由全民承受，實在太可惡、太自私了！」

趙少康指出，萬華開放快篩後，附近民眾都去排隊篩檢，隔天行政院長蘇貞昌就宣佈180人確診，根據這些數據推斷，快篩篩出了不少在茶藝館工作的女性，她們的密切接觸者風險很高。

趙少康認為，如果沒有快篩，就不會一下子篩出那麼多確診者，再拖下去，會有更多確診者，所以陳時中一直以「快篩會有偽陰性反而讓確診者以為沒事到處亂跑」的講法是不通的。

趙少康說，100個染病者用快篩抓出90個，讓10個逃過，跟這100個根本不知道自己染疫而趴趴走，那個為害更大？況且擔心偽陰性就多做幾次即可，10個逃過的人再做一次，很可能就只有一個逃過了。

據趙少康友人，醫師牛鐵軍的說法，美國洛杉磯疫情好轉，因為美國政府開誠佈公、政策透明，值得信任，且推動免費大量普篩，普及免費的疫苗注射，公民守法，不隱瞞疫情。確診者，一定會通知公衛體系及接觸的人。

趙少康說，他希望台灣的疫情能快速好轉。但他也擔心短期內恐怕大爆發，主要是政府一直不願普篩，台灣很可能有不少隱藏在社區的未確診患者。

趙少康也提到，除了美國之外，大陸現在的策略就是，一旦發現病例立刻畫定一個範圍，進行全員普篩，一共要篩三次，把所有關聯人通通圈住，「請問蔡政府，大陸做得到，我們為什麼做不到呢？」

在政院記者會講錯四級標準！ 陳時中：是「連續14天」日均達百例

(中時 )