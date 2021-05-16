大陸《反食品浪費法》頒佈已有半個月，其中提到食品經營者應當對臨近保質期的食品分類管理，作特別標示或集中陳列出售。以往即期品的處理是不少商家面臨的難題，但如今這些即期品不但不愁銷，還受到越來越多年輕人的青睞。數據顯示大陸2020零食行業總產值規模接近3兆元（人民幣，下同），加上每年還進口大量的海外食品，按每年1％的庫存沉澱計算，即期品的市場規模，至少在百億元以上。

如今吳先生的零食架上幾乎都是他從網上淘來的臨期零食，也就是即將到達保存期限，但仍在保存期限內的食品。他表示購買頻率1個月在4、5次左右，覺得用最低的錢，購買到大品牌的零食商品，是個C／P值比較高的消費體驗。例如一箱售價45元的牛奶，若作為即期品打折促銷，一般只需要25元就能買到。

根據央視財經引述某電商食品行業負責人彭鵬透露，淘寶上現在賣即期品的店鋪，差不多有近萬家。過去一年約有200多萬用戶購買即期品。以年輕人為主包含「90後」、大學生與二三線城市上班的青年人。

但業內人士也表示，對於這樣一個發展迅猛的新興市場，國家相關部門應進一步完善相關監管政策。目前大陸相關部門對於即期品的流通還沒有細則，是否要設立即期品銷售機構的准入制度等都值得探討。

(旺報 )