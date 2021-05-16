新莊區某連鎖早餐店傳出有員工確診，該早餐店今天大門緊閉，並在大門貼上公告「本店配合新北市政府規定，進行全面消毒，本日暫停營業」；附近店家表示，該店昨天有營業，中午時卻突然拉下鐵門消毒，聽說今天還會再消毒。衛生局表示，待中央疫情中心公布為準。

新北市衛生局表示，在接獲中央疫情中心通報確診個案，就會立即啟動疫調作業並匡列相關接觸者進行採檢，同時通知環保局進行清消作業，個案疫情訊息由中央疫情指揮中心公布為準。

不要在外吃東西！雙北三級警戒 柯文哲：沒事給我待在家

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