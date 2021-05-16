新莊某連鎖早餐店員工疑確診 早餐店貼公告：配合政府規定消毒 13:252021/05/16 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊某連鎖早餐店員工疑確診，16日早餐店大門貼屋暫停營業公告，表示配合政府規定消毒。（圖／戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新莊區某連鎖早餐店傳出有員工確診，該早餐店今天大門緊閉，並在大門貼上公告「本店配合新北市政府規定，進行全面消毒，本日暫停營業」；附近店家表示，該店昨天有營業，中午時卻突然拉下鐵門消毒，聽說今天還會再消毒。衛生局表示，待中央疫情中心公布為準。 新北市衛生局表示，在接獲中央疫情中心通報確診個案，就會立即啟動疫調作業並匡列相關接觸者進行採檢，同時通知環保局進行清消作業，個案疫情訊息由中央疫情指揮中心公布為準。 不要在外吃東西！雙北三級警戒 柯文哲：沒事給我待在家 訂閱影音： 中時新聞網 網路散布1237個案8處足跡假訊息 彰警查獲最高罰300萬元 中華郵政驚傳同仁確診 總公司證實：已消毒 (中時 ) #大門 #消毒 #連鎖早餐 #確診 #早餐店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華郵政總公司1員工確診 啟動上班分流及異地辦公 12:052021/05/16 生活 新竹湖口某幼兒園傳疑似確診者 家長漏夜帶孩子做篩檢 08:462021/05/16 生活 破百確診數民眾狂囤貨 台劇女神提經驗：在台灣不會餓死 10:462021/05/16 娛樂 疫情嚴峻防疫總動員 經發局加強查核夜市、東海商圈 12:392021/05/16 生活 SOGO提高防疫規格 餐廳落實用餐實名制 03:182021/05/16 生活 北市myCode實聯制 議員批落後部署 04:102021/05/16 地方新聞 台中電子廠確診者女友發燒 二採出爐呈陰性 10:422021/05/16 生活 萬華全區大消毒 化學兵狂灑漂白水 10:142021/05/16 生活 北市某國小內實驗機構1學生確診 托嬰中心一併停課2周 10:022021/05/16 生活 寶齡啟動快篩計畫 助疫臂之力 04:102021/05/16 財經要聞 車站商場Global Mall率先自周一起調整營業時間提前打烊 12:132021/05/16 財經 生活熱門新聞 直播》再創新高！本土確診暴增206例 - 生活 疫情爆炸 黃偉哲：今天確診病例比昨天還多 - 生活 確診量暴增 雙北17日起國三、高三全採線上教學 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 醫療量能吃緊 台大醫院開第一槍：強烈建議暫停就醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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