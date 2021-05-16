下午近4時的淡水信義線象山站僅零星民眾搭乘。（黃世麒攝）

16日下午2時的文湖線忠孝復興站僅零星民眾搭乘，並維持社交距離。（黃世麒攝）

中央疫情指揮中心昨公布本土案例達180例，雙北地區也提升至第三級警睫，台北捷運昨運量也下滑，比上周同期減少100萬人次，北捷強調，現在以防疫優先，民眾搭捷運一定要戴口罩。

北捷過去每天都有約200萬人次搭乘，去年因疫情運量下滑，後來疫情趨緩運量才恢復，而昨宣布雙北市防疫警戒提升至第三級後，北捷運量又再次下降，運量僅59萬人次，比上周同期的159萬人次減少100萬人次。

北捷表示，平日早上7點至9點是捷運尖峰時刻，建議乘客可選擇旅客較少的頭尾車廂分散尖峰人潮，站務人員也會加強宣導月台及大廳旅客分散候車避免集中。

北捷指出，現在中央鼓勵民眾不要出門，一切也以防疫優先，捷運會維持原行駛班距，並持續觀察人潮情形滾動調整班距，北捷也將場站清消頻率從原本4小時縮短至2小時；列車清消頻率也從原本8小時一次，縮短為4小時；民眾進入捷運車站要全程佩戴口罩，經勸導不聽會開罰3000元至1萬5000元。

此外，捷運地下街及各車站販賣店若有飲食部分，也都採實聯制並設置有隔板、梅花座，或改用外帶方式提供服務。

16日下午2時的板南線市政府站僅零星民眾搭乘。（黃世麒攝）

16日下午2時的板南線市政府站僅零星民眾搭乘。（黃世麒攝）

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