最近大陸疫情形勢趨好以及旅遊旺季帶動速食市場加速回暖，成為互聯網餐飲零售新風口。5月6日，自熱方便火鍋品牌自嗨鍋完成C＋＋輪融資，融資金額超過億元人民幣，這已經是兩年內完成的第五輪融資。2020年年初新冠疫情暴發以來，自熱方便食品市場在資本的加持下迅速壯大，賽道上的玩家也愈發擁擠。不過，自嗨鍋等自熱方便食品也曾屢次因為產品品質問題而飽受市場質疑。

根據極目新聞報導，自熱火鍋也被稱為「懶人火鍋」，去年年初新冠疫情暴發以來，自熱火鍋、自熱米飯等方便快捷的自熱食品成為食品圈的新網紅，一時受到大量消費者的青睞。加上單身經濟、宅經濟和消費升級等影響，讓自熱食品成為食品行業新的投資風口。

除了新興品牌之外，海底撈、小龍坎等傳統火鍋品牌，也紛紛推出方便火鍋產品；良品鋪子、三隻松鼠等休閒食品企業也在佈局自熱速食。就連眉州東坡等傳統酒樓，也將經典菜式做成方便易攜帶產品。

(旺報 )