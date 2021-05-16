雙北防疫警戒升到三級，國泰金控防疫亦再升級，祭出五大強化措施，一是國泰人壽新竹以上及宜蘭的行銷人員不需進職場，即日起儘量改採線上服務，二為國泰金分批執行4,000人居家及800人異地辦公，三是上下班時間亦分為四梯次，避免人流過度集中。

第四是國泰金亦決定，高風險地區的營業據點，一律採取最低營運人力，以降低人員染疫風險；第五一律改線上會議，若必須實體會議，也不超過5人並且全程戴口罩。

中央流行疫情指揮中心15日宣布雙北提升為三級防疫。國泰金控當天下午即由集團防疫小組召集人、國泰金總經理李長庚啟動線上應對會議，下午2點集團各公司總經理及防疫主管近40人進行多項防疫機制討論，李長庚首先即明確指示，此階段防疫首要任務就是「保護同仁優先」與「服務不中斷」。

在金融服務不中斷上，一是要落實異地備援，可視需要，立即啟動補位機制；二是營業職場落實全程戴口罩、量測體溫需正常、酒精消毒手部，並落實等待區防疫距離以及實聯制；行銷人員若必須面見客戶，應依防疫規定，做好個人防疫措施，全程配戴口罩。

國泰金強調其防疫超前部署，在2020年1月28日疫情仍未擴散之際，集團防疫小組訂定與執行相關預防措施。今年5月11日疫情持續延燒，當下決策隔日啟動居家及異地辦公，翌日第一批同仁即在居家或異地辦公空間開始工作。李長庚表示「因有過去經驗的累績，讓我們學習，一次比一次更能掌握重點快速反應」。

(工商 )