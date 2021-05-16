雙北疫情警戒升為第三級，各零售業者紛紛啟動各種防疫升級措施；新莊宏匯廣場攜手泰和清潔於15日增設智慧防疫門，以紅外線非接觸式進行臉部測溫，並備有紫外線光波殺菌、自動噴霧全身消毒，國門級防疫百貨首見。

宏匯廣場指出，此款智慧防疫門為去年國慶大典時，總統府為入場民眾所特別增設的防疫設備，除了設置防疫管制出入口，館內進場全面實聯制，且包括美麗新影城、VR ZONE虛擬實境樂園、湯姆熊等娛樂設施全面暫停營業。

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