國門級防疫 新莊宏匯廣場增設智慧防疫門防疫 14:022021/05/16 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊宏匯廣場增設智慧防疫門防疫。(圖/宏匯廣場提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北疫情警戒升為第三級，各零售業者紛紛啟動各種防疫升級措施；新莊宏匯廣場攜手泰和清潔於15日增設智慧防疫門，以紅外線非接觸式進行臉部測溫，並備有紫外線光波殺菌、自動噴霧全身消毒，國門級防疫百貨首見。 宏匯廣場指出，此款智慧防疫門為去年國慶大典時，總統府為入場民眾所特別增設的防疫設備，除了設置防疫管制出入口，館內進場全面實聯制，且包括美麗新影城、VR ZONE虛擬實境樂園、湯姆熊等娛樂設施全面暫停營業。 新竹縣中華照顧者關懷協會贈街友口罩防疫 林岱樺宣導防疫「外出全程戴口罩」 網罵：破口就是妳 (工商 ) #防疫 #增設 #智慧防疫門 #新莊宏匯廣場 #國門 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南市政府支援社區藥局10萬片口罩 藥師：可能馬上被搶光 12:362021/05/16 生活 李愛綺防疫健身房停業50萬飛了 04:102021/05/16 娛樂新聞 比漾廣場防疫再升級 喜樂時代影城暫停營業 03:212021/05/16 生活 頑童MJ116酒吧停業樂觀抗疫 04:102021/05/16 娛樂新聞 疫情大爆發 羅智強一舉動保護團隊：你們辛苦了 09:202021/05/16 政治 防疫升級 湖內警方稽查娛樂場所 10:292021/05/16 社會 宏匯廣場比照國慶大典 獨步全台設置智慧防疫門 03:192021/05/16 生活 SOGO提高防疫規格 餐廳落實用餐實名制 03:182021/05/16 生活 疫情大爆發 雙北3級警戒 04:102021/05/16 焦點要聞 本土疫情升溫 國民黨團呼籲減少行程 09:092021/05/16 政治 防疫加嚴鎮瀾宮禁入廟 大甲媽移駕廟埕臨時香案 10:272021/05/16 生活 寶島熱門新聞 淡江大學遠距學習教師仍需到校授課 學習效果獨步全國 - 寶島 谷關七雄一直都在 登山活動延至11／14 - 寶島 保育類動物誤闖民宅受傷 動物園獸醫急救援 - 寶島 國中會考首日 屏東8名考生出現發燒症狀 - 寶島 本土疫情擴大 柳營奇美5／17防疫措施再升級 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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