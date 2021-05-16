國中會考15日登場，桃園高中考區卻傳出因為防疫要求開窗，紗窗卻破洞，導致監考老師光是在考場就打死60幾隻蚊子。桃園市教育局表示，已經馬上修復紗窗，並安排廠商到校滅蚊，今天學校表示狀況良好。
市議員黃敬平指出，接獲家長陳情，指學生參加會考首日，因考場教室緊鄰虎頭山，基於防疫需求規定考試要開窗，但有教室紗窗破洞，教室考場就打死60幾隻蚊子。學生在考試過程還一直被咬傷，監考老師拿出電蚊拍、聞香、捕蚊燈應對，還主動詢問學生要不要噴防蚊液。
黃敬平說，導致考生被蚊子叮咬干擾無法集中精神。希望教育局改善後，不要再有插曲影響考生權益。
教育局回應，昨晚一接獲家長陳情及黃敬平反應即通知學校，並要求立即改善。學校接獲通知後馬上尋找廠商到校進行紗窗更新修復，學校亦檢視其他教室，環保局也協助安排廠商立即到校滅蚊消毒，於昨晚約10點多完成滅蚊消毒作業。今天學校回報滅蚊效果相當良好。
(中時 )
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