「因為封關的緣故，根本沒有簽單」資深香港保險代理鄭磊沮喪的說，在剛剛過去的五一假期，自己顆粒無收，而這樣狀況已經持續了近20個月。像鄭磊這樣的個人保險代理人，全香港有10萬多名。根據香港保險業監管局統計顯示，2020年大陸訪客購買個人人壽產品保單數僅2萬9319份，年減幅高達91.5％，保費總額為68.24億港元，年減84.26％。

透過香港保險業監管局統計顯示，截至今年4月30日，個人持牌保險代理人共12.67萬人。但曾是香港保險代理人的韓雪表示，實際從業人數要遠低於這一資料。她曾在的團隊共19人，如今連組長在內都已轉行，研判至少9成的大陸客戶代理人都已經轉行。

據界面新聞報導，近年香港保險和奶粉、奢侈品一樣，曾一度成為大陸遊客赴港必買的「特產」之一。高峰時期在2016年時候，據香港保險業監管局數據，大陸訪客為貢獻超過700億港元的人壽保單，占香港保險業個人業務的4成。

這也讓香港保險代理人大賺一筆，甚至不乏「90後」保險代理人年入百萬，也有保險代理人在30歲之際已買下數千萬豪宅。

然而，自2019年6月起，大陸赴港遊客數量驟降；2020年2月起，受新冠疫情影響，香港與大陸往來隔離14天的封關政策執行至今。

(旺報 )