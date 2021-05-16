台灣疫情大爆發，但衛福部長陳時中日前卻表示，「快篩會有偽陰性反而讓確診者以為沒事到處亂跑」，強調沒目的的普篩會削弱對疫情的防堵。對此，資深媒體人趙少康以自己在美國執業的牙醫朋友的普篩經歷為例，認為美國因為開放普篩，情況已經慢慢控制住，台灣卻是人心惶惶，準備封城，他更擔憂台灣短期內恐怕大爆發，這種情形蔡政府還不普篩，到底在怕什麼？

對於陳時中說法，趙少康今（16日）在臉書發文表示，如果沒有快篩，就不會一下子篩出那麼多確診者，再拖下去，會有更多確診者，所以陳時中的講法是不通的。100個染病者用快篩抓出90個，讓10個逃過，跟這100個根本不知道自己染疫而趴趴走，那個為害更大？況且擔心偽陰性就多做幾次即可，10個逃過的人再做一次，很可能就只有一個逃過了。

趙少康舉例，自己的大學室友「牛鐵軍」在洛杉磯是執業牙醫師，對於台灣一夕之間豬羊變色，牛醫師這樣認為：「半夜醒來，驚覺台灣疫情嚴重，北北基已經進入第三級，需要long stay at home」，照政府公布的數據，台灣5月14日的確診人數181，其實遠低於LA county（洛杉磯郡）的583，但是LA疫情明顯好轉，餐廳內食可以容納50%，趨於穩定開放中，台灣卻是人心惶惶，準備封城。

為何美國情況會逐漸好轉，趙少康稱，牛醫師分析原因如下：「1、美國政府開誠佈公、政策透明，值得信任。2、推動免費大量普篩（一年來，自己做了六次）3、普及免費的疫苗注射。4、公民守法，不隱瞞疫情。確診者，一定會通知公衛體系及接觸的人」，但是，趙少康直言，自己擔心台灣短期內恐怕大爆發，主要是政府一直不願普篩，根據他長期對台灣的關注及普世經驗，台灣很可能有不少隱藏在社區的未確診患者。趙少康注意到，美國政府免費普篩，牛醫師一年做了6次，那他要請問，蔡政府到底在怕什麼？如果只是怕普篩戳破了零社區感染的假象，最後苦果由全民承受，實在太可惡、太自私了。

(中時新聞網)