台灣疫情升溫，許多店家宣布入內須實聯制，一名網友分享照片說，去麥當勞意外發現有位客人留資料的字跡極度潦草，幾乎看不懂是在寫啥，因此有朋友吐槽「也許是醫師在開處方籤」讓他超不爽，意外引發網友討論。

一名網友昨在臉書社團《爆怨2公社》發文說，現在去麥當勞要實聯制，動手留名字和電話並不困難，若不想寫可以改去得來速，何必這樣惡搞。從照片中可見，實聯制資料板子上，有位客人填寫姓名和電話的字跡非常潦草，幾乎看不出來寫什麼。

該網友表示，有朋友說也許這位客人的職業是醫生，所以寫字像開處方簽一樣，大家都看不懂，好笑歸好笑，但在目前的情況下他真的笑不出來。

照片曝光後引起網友討論，「服務業真的覺得苦，苦口婆心勸說請以正楷填寫以免服務人員看不懂，還要被嗆說是有業績可以抽成嗎？」、「應該要當場確認，沒有寫清楚一律不給過、不給買」、「什麼奇葩的人都有」、「這時候就要拿進去問（用唱名），他X的誰留的假資料，叫到最後沒反應就是那個人」。

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(中時新聞網)