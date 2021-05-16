國內疫情急劇升溫，疫苗採購卻不甚順利，中華統一促進黨今(16)日下午於疾管署前表示，大陸為維護台灣同胞的生命安全，無償慷慨釋出經WHO認證的國藥北京疫苗，以解台灣疫情快速蔓延的燃眉之急，期望民進黨應坦然接受，勿因意識形態拒陸方善意於千以之外。

今日下午14時疫情指揮中心記者會前，統促黨約5人來到疾管署前舉牌表示，台灣新冠疫肺炎疫情爆發，單日本土染疫確診者高達180餘例，此一數字讓台灣傲視全球的防疫工作頓時破功，更讓台灣人民惶惶不得終日，無不企思施打疫苗以防範於未然，但因AZ疫苗告罄在即，採購疫苗來台日期尚不得知，國產疫苗雖號稱7月上市，但至今仍止於二期臨床測試。

統促黨主席何文智表示，台灣執政當局對大陸抗疫工作的落井下石，大陸卻不計前嫌，多次宣布對台致贈疫苗，只是民進黨當局礙於意識形態作祟，拒陸方善意於千里之外，導致台灣現今疫情一發不可收拾的窘境。

何文智指出，如今，大陸仍無償慷慨釋出經WHO認證的國藥北京疫苗，以解台灣疫情快速蔓延的燃眉之急，期望民進黨應正視疫苗採購不易的國際現實，勿捨近求遠，應從善如流，並坦然接受大陸的善意。

(中時 )