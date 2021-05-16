又是連日無雨，德基水庫啟用47年來，水位首度跌破1325公尺安全線，今日上午7時水位降至1324.79公尺，蓄水率僅剩2.4％。大甲溪發電廠副廠長林日生表示，德基水庫放水與否均依中央指示，目前由下游谷關壩、馬鞍壩因應分區供水調配放水供應民生、工業使用，減緩德基水庫水位下降速度，除延長水庫使用時間，也兼顧生態平衡。

(中時 )