德基水庫47年來最渴 水位首度跌破1325公尺安全線 13:452021/05/16 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德基水庫啟用47年來，水位首度跌破1325公尺安全線。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又是連日無雨，德基水庫啟用47年來，水位首度跌破1325公尺安全線，今日上午7時水位降至1324.79公尺，蓄水率僅剩2.4％。大甲溪發電廠副廠長林日生表示，德基水庫放水與否均依中央指示，目前由下游谷關壩、馬鞍壩因應分區供水調配放水供應民生、工業使用，減緩德基水庫水位下降速度，除延長水庫使用時間，也兼顧生態平衡。 日本緊急事態宣言 追加3道縣 企業舵手－TIAA執行長 達克特絕佳領導力 率企業突進 (中時 ) #德基水庫 #47 #年來 #最渴 #13 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 從20元訊號線做到2千元充電線 鴻碩如何切入特斯拉供應鏈？ 11:202021/05/15 財經 台中巧聖仙師廟最遠最久遶境 因疫喊卡 04:102021/05/15 地方新聞 16檔雙資齊買 抗股災 04:102021/05/16 財經要聞 失控疫情爆台股大斷頭 殺破萬五恐還有更慘 16:052021/05/16 財經 巧聖仙師開台祖廟最遠最久遶境 無奈因疫臨時喊卡 08:132021/05/15 生活 未獲邀WHA，台灣不需要自省？ 04:102021/05/16 時論廣場 劍子仙跡禮盒翻玩新仙味 04:102021/05/16 娛樂新聞 醫療量能告急 雙北只剩209專責病床 台北最慘僅51床 14:542021/05/16 生活 沒事不會主動聯絡 3星座對友情最佛系 17:402021/05/16 運勢 缺水又限電 盧秀燕嘆台中被孤立 04:102021/05/15 財經焦點 最懂得偽裝 3星座說謊成精讓人難辨真假 16:412021/05/16 運勢 生活熱門新聞 葡萄商女兒赴婚宴同桌3人確診 彰化衛生局急叩1300人採檢 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 太毒了！彰化縣單日確診再爆增9例 累計已15例 - 生活 本土206例分布曝光 板橋暴增 萬華最多 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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