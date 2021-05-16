花蓮近日卻有多個在地LINE群組流傳確診者足跡及市長魏嘉賢宣布停課等假消息，市公所今發布新聞稿澄清，並通報警方處理。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

近日也有盛傳吉安鄉勝安宮、慈惠堂有宜蘭確診者前往進香的足跡，花蓮縣衛生局長朱家祥也強調，此消息為不實傳言，目前已經請花蓮縣警局刑警大隊進行蒐證，啟動調查。（羅亦晽攝）

疫情嚴峻，每個人皆全力落實防疫措施，花蓮近日卻有多個在地LINE群組流傳確診者足跡及市長魏嘉賢宣布停課等假消息，市公所今發布新聞稿澄清，並通報警方處理，魏也在社群網路向大家呼籲勿信謠言，接收訊息時一定要先行求證，以免因散播不實謠言而被開罰。

日前花蓮在地LINE群組上，出現花蓮市某宮廟有確診者的足跡，另有訊息指出魏市長已宣布停課。不實訊息傳出後，市公所及魏嘉賢都接到不少民眾電話求證，令大家十分錯愕及生氣。

市公所指出，現在已是聞疫色變，人心惶惶，有心人士的刻意作為反而會造成大家恐慌，目前已通報警方處理，呼籲民眾不要再隨意轉載及流傳，否則會涉嫌觸犯傳染病防治法，最高可罰300萬元。魏嘉賢也強調，現階段以防疫優先，請大家做好防疫工作，相關訊息可上公所官網、臉書查詢。

此外，近日也有盛傳吉安鄉勝安宮、慈惠堂有宜蘭確診者前往進香的足跡，花蓮縣衛生局長朱家祥也強調，此消息為不實傳言，已違反傳染病防治法，最高可罰300萬元或處以3年以下有期徒刑，目前已經請花蓮縣警局刑警大隊進行蒐證，啟動調查。

(中時 )