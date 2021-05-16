對於指揮中心15日宣布新冠肺炎出現180例本土病例，前國民黨立委蔡正元表示，現在華航、諾福特的破口太大了，民進黨只剩下一招，撕著嗓子喊「同島一命、團結愛台」，甚至還怪人民「沒收心」，對於政府官員的失誤卻拚命遮掩，一句道歉和懲處都沒有，沒有信用的官員還真的是難波萬。

蔡正元今（16）日在臉書指出，民進黨立委范雲的錯誤、華航鬆散管理，就很難向台灣人交代。換是在新加坡、南韓，早就撤職查辦了。

蔡正元認為，普篩是超前部署，美國今年開始做的不錯，只有台灣不做，可能有說不出口的原因。但台灣的普篩率實在低得離譜，自費篩檢費用又高得不像話，沒有普篩就沒有防疫，台灣連機場海關都不普篩。

蔡正元直言，疫苗更是真正的超前部署，林全很早就談輝瑞BNT疫苗，只因為透過中國大陸的總代理，就被綠營以「反中」為由打槍。綠營還堅持要繞過大陸總代理，才能表達「反中」的立場，實在幼稚得很可笑。結果買不到好疫苗，只好去買快過期的疫苗回來交差。

蔡正元強調，新加坡、南韓的防疫官員，稍有失誤就立刻撤職，使防疫團隊有著高度的信用。現在華航、諾福特的破口太大了，民進黨只剩下一招，撕著嗓子喊「同島一命 團結愛台」，甚至還怪人民「沒收心」。對於政府官員的失誤卻拚命遮掩，一句道歉和懲處都沒有，沒有信用的官員還真的是難波萬。

(中時新聞網)