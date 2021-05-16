台灣黑熊竟陳屍在花蓮縣卓溪鄉的一處溪谷！有登山團體8日在拉庫拉庫溪上游一處溪谷發現一頭台灣黑熊仰臥溪邊，走近看才發現已是冰冷屍體的黑熊，並發出陣陣難聞惡臭。花蓮林管處11日獲報，隔天派員上山，歷經4天跋山涉水，15日終於接觸後衛星電話與無線電回報，死亡的黑熊為成年公熊，屍體已嚴重腐爛，推估死亡超過2週，應屬自然死亡。

登山團體在臉書社團「台灣溫泉探勘網」貼文指出，一行9人預計上山泡野溪溫泉，8日下午在拉庫拉庫溪上游一處溪谷發現1頭台灣黑熊四腳朝天仰臥溪邊，團員下切溪床時，途中即聞到濃濃臭味，近看才發現黑熊已無生命跡象，初步觀察黑熊身上雖然沒有明顯外傷，不過溪谷旁有光滑岩壁，團員猜測黑熊可能不慎失足滑落，撞擊頭部導致死亡。

不過，9名登山團員中沒有相關專業人員，大家認為需由專家鑑定才能判定死因，11日下山後趕緊到林務局花蓮林管處玉里工作站說明所見情形，並提供發現的地點及照片。

花蓮林管處取得黑熊所在的座標位置後，12日指派獸醫師協同保七總隊第九大隊、卓溪高山協作及玉山國家公園人員等一行9人前往現勘，由於拉庫拉庫溪上游溪床位處高山，沿途森林密布、地形陡峭，歷經4天的跋山涉水，終於在15日接觸到黑熊。

林管處表示，從大分山屋出發至發現黑熊陳屍處，沿路上沒有近期狩獵痕跡，並無獵寮、獵具或生火跡象。由於黑熊死亡地點屬秀姑巒事業區第14、17林班交界溪流，四周皆峭壁，鄰近只有一條稍微明顯的獸徑，據此推測陳屍地點為第一現場，屬自然死亡且超過2週。

現勘過程由保七總隊第九大隊全程錄影，經獸醫朱何宗採檢後，推估死亡黑熊年紀介於3歲至10歲之間，屬成熊，量測體長132cm、頭圍30cm、上犬齒5cm、下犬齒3cm，掃描後，沒有發現晶片，簡易採檢肌肉及毛髮樣本後，並在現場就地將黑熊遺體掩埋。

(中時 )