英超曼聯前鋒拉許佛(Marcus Rashford)不幸成為新冠疫情的「受害者」，他在學生時代就交往的女友蘿伊(Lucia Loi)已從他曼徹斯特的家中搬出去。根據英媒The Sun報導，兩人是「互相敬愛」的和平分手，主要的原因是新冠疫情帶來的封城壓力，過去12個月讓他們很不好受。消息來源指出：「他們還是喜歡彼此，日後有機會重圓。」

拉許佛與蘿伊都是23歲，交往8年，媒體形容兩人是青梅竹馬的關係。蘿伊曾在2018年世界盃英格蘭對戰哥倫比亞的比賽被發現在觀眾席加油，兩人在那之前都盡量保持低調。媒體還傳出拉許佛與網紅模特兒古德曼(Lauryn Goodman)交往，遭到古德曼嚴正駁斥，如今看來確實是謠傳。

英媒去年特別報導過蘿伊的故事，拉許佛成為職業足球員，蘿伊則是一家公關公司的專員，她的專業正好也能幫男友派上用場。蘿伊自稱喜歡健身、繪畫、烹飪、旅遊，新冠疫情可能讓她什麼事都做不了。

拉許佛2005年加入曼聯少年組，2015年開始踢職業隊，去年3月英超因疫情停賽，他一度無球可踢，7月後才閉門復賽。去年10月英國疫情急轉直下，染疫人數突破百萬，1個多月後又衝破兩百萬，接著更短的時間就衝到400多萬，12多萬人死亡。英國已經3度封城，最後一次是在今年1月。

這可能給兩人帶來不少壓力，拉許佛是非常關心社會的人，長年資助街友與貧童，停賽期間還親自開車遞送食物給他們。後來乾脆寫公開信給英國政府，呼籲他們正視國內130萬貧童的問題，獲頒帝國員佐勳章(MBE)。拉許佛不是英格蘭人，他是來自加勒比海的後裔，有些英國酸民因此對他相當不滿。

(中時新聞網)