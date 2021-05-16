疫情擴大，中華郵政今天驚傳有員工確診，中華郵政公司表示，該確診者為總公司內勤員工，沒有負責對外營業窗口，並不會和民眾接觸，但有內部員工爆料，該確診員工雖是內勤，但他外務活動很多，足跡、接觸對象比前線的郵局職員還多，有如「郵局版獅子王」。

中華郵政副總兼發言人劉純陽今天證實，確診員工是在北市金山南路的中華郵政總公司上班，該名員工昨天(15日)自己去快篩站採檢確診，下午主動通報，目前無症狀，已經請各單位準備好上班分流及異地辦公。劉純陽也強調，該員工為內勤，沒有與一般民眾接觸。

但《ETtoday新聞雲》報導，有內部員工爆料，這名確診員工雖然是內勤，但外務很多、活動也很多，接觸的對象很廣，大家很擔心會不會跟獅子會前會長一樣，還有確診會不停冒出來，並形容「他的足跡就像獅子會前會長」活動範圍很大，希望與他接觸過的同事都先別來上班，趕快匡列隔離。

對此，劉純陽表示，郵政公司整棟大樓昨天已全部消毒，今天會再消毒一次，同時請這幾天和確診者有接觸的同仁主動去篩檢。目前接觸者有多少人？他表示還在了解中，由衛生單位去處理。

(中時新聞網)